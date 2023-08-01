الثانوية العامة 2023.. الأوراق المطلوبة للتسجيل في تنسيق المرحلة الأولى

ينتظر طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق المرحلة الاولي للقبول بالجامعات والمعاهد، لذا ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عقب إعلان النتيجة عن الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى، إذ يبدأ الطالب في تسجيل رغباته للكليات التي يرغب في الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي.

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى ٢٠٢٣:

من المقرر أن يتم الإعلان عن بدء تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية عقب 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط تنسيق المرحلة الأولى 2023

وفور إتاحة إمكانية التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى يمكن لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ التسجيل للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الآتى: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الجامعات

كيفية التقديم لتنسيق المرحلة الأولى 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الآلى المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

الأوراق المطلوبة لتقديم في تنسيق المرحلة الأولى 2023

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق من خلال الرابط الآتى www.tansik.egypt.gov.eg

إضافة رقم جلوس الطالب.

كتابة الرقم السري الخاص بالطالب المدون على استمارة الثانوية العامة.

تأكيد البيانات المطلوبة من الطالب والتأكد من صحتها على موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق نتيجة الثانوية العامة.

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

مميزات التنسيق الإلكتروني:

يستطيع الطالب من خلال التنسيق الإلكتروني تسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها وهو ما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

يمكن للطالب من خلال التنسيق الإلكتروني إمكانية تعديل الرغبات أكثر من مرة خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

يمكن للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء، إذ يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

يستطيع الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.