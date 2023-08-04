طرق التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل استرشادي للتعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق الجامعات 2023.

وتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 غدًا السبت بشكل إلكتروني على موقع التنسيق وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية؛ لتعريف الطلاب بجميع المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة من خلال حملة التوعوية التي تقدمها الوزارة.

تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى:

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المئة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألف و240 طالبًا وطالبة.

إتاحة معلومات تنسيق الجامعات 2023:

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات كافة التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا، المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال مراحل عدة سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم حملة التوعية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

وأضاف أن الدليل الحالي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع طلاب الثانوية العامة فيها، وكيفية التعامل الصحيح مع هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023

أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات 2023