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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات 2023| مؤشرات الحدود الدنيا للقبول في كليات الطب

طلاب الطب
طلاب الطب

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2023 بعد الاستدلال بتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الماضي.

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وبحسب مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 وبعد تحديد وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، تشير التوقعات إلى انخفاض الحدود الدنيا لكليات الطب بنسبة نحو 1 في المائة أي أربع درجات عن العام الماضي.

ولحساب مؤشرات الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2023 يمكنك إنقاص أربع درجات من الحد الأدنى للقبول في تنسيق العام الدراسي الماضي 2022.

وتتجه مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري إلى نحو 90.5 في المائة، وكلية طب الأسنان إلى نحو 90.3  في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 89.7 في المائة، وكلية الصيدلة نحو 89 في المائة.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المئة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة.

تنسيق كليات الطب 2022


طب المنصورة		387
طب دمياط386
طب سوهاج386
هندسة بترول و تعدين السويس386
طب الزقازيق385
طب فاقوس384
طب طنطا383
طب كفر الشيخ383
طب الإسكندرية382
طب أسنان المنصورة382
طب أسنان جنوب الوادي382
طب القاهرة381
طب أسيوط381
طب بور سعيد381
طب المنوفية بشبين الكوم380
طب جنوب الوادي380
طب عين شمس380
طب الاقصر379
طب بنها379
طب المنيا378
طب أسنان الزقازيق378
طب حلوان378
طب قناة السويس بالإسماعيلية378
طب السويس377
طب الفيوم377
طب أسنان المنوفية377
طب أسنان كفر الشيخ377
طب العريش376
طب أسنان الإسكندرية376
طب أسنان القاهرة376
طب أسنان أسيوط376
طب أسنان طنطا376
طب أسنان عين شمس376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية376
طب أسوان376
طب بني سويف376
طب الوادي الجديد375.6
طب أسنان السويس375
طب أسنان الفيوم375
طب أسنان المنيا375
طب أسنان بني سويف374.5

 

 

 

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