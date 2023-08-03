تنسيق الجامعات 2023| مؤشرات الحدود الدنيا للقبول في كليات الطب

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2023 بعد الاستدلال بتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الماضي.

وبحسب مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 وبعد تحديد وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، تشير التوقعات إلى انخفاض الحدود الدنيا لكليات الطب بنسبة نحو 1 في المائة أي أربع درجات عن العام الماضي.

ولحساب مؤشرات الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2023 يمكنك إنقاص أربع درجات من الحد الأدنى للقبول في تنسيق العام الدراسي الماضي 2022.

وتتجه مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري إلى نحو 90.5 في المائة، وكلية طب الأسنان إلى نحو 90.3 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 89.7 في المائة، وكلية الصيدلة نحو 89 في المائة.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المئة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة.

تنسيق كليات الطب 2022