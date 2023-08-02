بدء المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية بجامعة جنوب الوادي 5 أغسطس

أعلن الدكتور أحمد عكاوي القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، أن معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة تستقبل طلاب المرحلة الاولى بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات بمعامل التنسيق الالكتروني.

وأكد أن ذلك اعتبارًا من يوم السبت 5 أغسطس الحالي وحتي الأربعاء 9 أغسطس ، وذلك وفقا للحد الادنى التالي الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 % فأكثر الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر .

وأوضح الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص عدد 38 جهاز بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، و معمل التطوير 2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات كما تم تخصيص عدد 20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة .

وبيّن المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعةأنه حرصا على تسجيل بيانات الطلاب بشكل صحيح على الموقع الالكتروني للتنسيق يتواجد بالمعمل نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لمساعدة الطلاب .

استعدادات الجامعة الأهلية

فى سياق ذي صلة، عقد رئيس جامعة جنوب الوادى اجتماع بفريق العمل بجامعة جنوب الوادى الاهلية للاطمئنان على سير العمل بالجامعة الاهلية والاستعداد بالعام الجامعي القادم بافتتاح أكبر عدد ممكن من البرامج الدراسية لخدمة طلاب الإقليم.

حيث أن الجامعة الاهلية لها ثلاث برامج قائمة وهى الطب والجراحة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات ومزمع هذا العام إضافة ثلاث برامج اخرى وهى الصيدلة والتمريض والهندسة.

وأثنى رئيس الجامعة، على جهود الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة على دورهم في انشاء الجامعة الأهلية التى تعد ذات أهمية خاصة لإقليم جنوب الصعيد وهذا يعتبر جهد الدولة في مجال التعليم وتعد الجامعة الاهلية امتداد لجامعة جنوب الوادى الام.

وكلف رئيس الجامعة خلال الاجتماع مديري البرامج بإعداد الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي القادم والاطمئنان على البدء في تنفيذ خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد وفقا للحدود الدنيا التي تحدد منقبل المجلس الاعلى للجامعات الأهلية كما كلف رئيس الجامعة باستعداد الفريق لاستقبال لجنة قطاع الصيدلة المذمع زيارتها السبت القادم .

وشهد الاجتماع الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور أحمد على عامر مدير برنامج الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادى الاهلية وأمين عام الجامعة ومديري برامج العلاج الطبيعي والهندسة والتمريض ومسئولي شئون الطلاب ورعاية الشباب ووحدات it بالجامعة الأهلية.