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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

لطلاب الثانوية العامة.. الجامعات الأهلية المعتمدة من التعليم العالي

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية، واحدة من أهم الاختيارات التي يلجأ لها طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، إذ افتتحت وزارة التعليم العالي عدد من الجامعات الأهلية التي تتميز في نظام التعليم بها وتخدم متطلبات سوق العمل في المستقبل.

وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، تنشر "الوفد" قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

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تنسيق الجامعات 2023.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

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العليا للبحوث الإحصائية تستعد للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بـ 4 معامل

أهم الجامعات الأهلية المعتمدة

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الجلالة.

جامعة الملك سلمان الدولية. 

جامعة مصر للمعلوماتية. 

جامعة الإسكندرية الأهلية.

جامعة المنصورة الجديدة. 

جامعة المنصورة الأهلية.

جامعة حلوان الأهلية. 

جامعة المنيا الأهلية.

جامعة الزقازيق الأهلية. 

الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية. 

الجامعة الأهلية الفرنسية.

جامعة النيل الأهلية. 

جامعة بنها الأهلية. 

جامعة بني سويف الأهلية. 

جامعة جنوب الوادي الأهلية. 

جامعة شرق بورسعيد الأهلية. 

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 

جامعة المنوفية الأهلية. 

جامعة أسيوط الأهلية.

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