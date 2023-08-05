أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في سوق العبور للجملة

أسعار الفاكهة.. حالة من التباين تشهدها أسعار الفاكهة خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجلت سعر المانجا السكري نحو 30 جنيهًا، بينما سجل سعر الكانتلوب نحو 15 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية للمستهلك سوق العبور للجملة، ويذكر أن أسعار الفاكهة كانت قد ارتفعت في الاونة الاخيرة على مستوى جميع المحافظات بسبب ارتفاع أسعار الاسمدة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور للجملة وللمستهلك:

الفاكهة

سجل سعر المشمش نحو 25 جنيهًا.

وسجل سعر التفاح الأخضر نحو 40 جنيهًا.

بينما سجل سعر العنب الأحمر نحو 20 جنيها.

كما سجل سعر البطيخ نحو 40 جنيهًا.

وسجلت أسعار التفاح السوري نحو 40 جنيهًا.

كما سجلت أسعار التفاح المستورد نحو50 جنيهًا.

بينما سجل سعر التفاح البلدي نحو30 جنيهًا.

وسجل سعر العنب الأخضر نحو 20 جنيهًا.

وجاءت أسعار الكانتلوب نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر الليمون نحو 20 جنيهًا.

وجاءت أسعار الموز نحو 15 جنيهًا.

كما سجل سعر الكيوي نحو 55 جنيهًا.

بينما سجل سعر التفاح الأصفر نحو 50 جنيهًا.

وسجل سعر البرقوق المستورد نحو 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار المانجو السكري بنحو 30 جنيهًا.