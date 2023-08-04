تنسيق المرحلة الأولى 2023.. قواعد يجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني

ينطلق صباح غد السبت مارثون تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة 2023، وهناك بعض المعلومات والإرشادات للاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

القواعد التي يجب مراعاتها عند استخدام التنسيق الإلكتروني:

أولًا: التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة فروع الكليات كافة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ثانيًا: يجب الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

ثالثًا: يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

جدير بالذكر القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يتم عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الآتى: www.Tansik.Egypt.gov.eg

تنسيق المرحلة الأولى 2023:

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية الذي سيبدأ يوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري.