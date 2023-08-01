عاجل| انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 السبت



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق انطلاق تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى طلاب من الثانوية العامة يوم السبت المقبل.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى على تنسيق الجامعات 2023 علة موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 نحو 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، و342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر للشعبة الهندسية، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر للشعبة الأدبية.

تعليمات تنسيق الجامعات 2023

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

• يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

• سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.



مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.



أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.