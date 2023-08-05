إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه جاري تحميل كراسات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي.



ويمكن الإطلاع على نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 من هنا.



نتيجة الثانوية العامة 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء يوم الأحد الماضي، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا منذ يوم 3 أغسطس 2023 ولمدة أسبوعين.

ويتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.



وبعدها يتلقى الطالب رسالة بموعد التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزم بالموعد المحدد للاطلاع، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.



ثم يطلع الطالب على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم في نتيجة الثانوية العامة 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال.

