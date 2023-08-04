عاجل
تنسيق الجامعات 2023| رابط التقديم في جامعة العلمين الدولية حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة
السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

ظهور نتيجة اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني في إعلان نتيجة اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023  لمن وردت نتائجهم من الكليات المختلفة. 

تنسيق الجامعات 2023| تعليمات هامة قبل بدء المرحلة الأولى

توقعات تنسيق الجامعات 2023 لكليات القمة (بالأرقام)

وأغلقت موقع التنسيق الإلكتروني باب التقديم في اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك بتنسيق الجامعات 2023 أمس الخميس.

وأتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني

ويلزم اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي تستلزم ذلك حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة من التقديم إليها في تنسيق الجامعات 2023

لمعرفة نتيجتك في اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 بالكليات المختلفة (اضغط هنا). 

انتظام اختبارات القدرات 2023 

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بجميع الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023-2024 ، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

قواعد اختبارات القدرات 2023 

وتشمل ضوابط اختبارات القدرات منع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار، والحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، وأن يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط. 

كما تشمل الضوابط منع أولياء الأمور بدخول الكليات أثناء اختبارات القدرات، مع السماح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، ومنع تصوير الاختبار، وفي حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه فعليه الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد 
المحددة من قبل مكتب التنسيق.
 

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2023| تعليمات هامة قبل بدء المرحلة الأولى

أوراق مطلوبة للتقديم في تظلمات الثانوية العامة 2023

تنسيق الجامعات 2023| مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الصيدلة

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات

مؤسسة أوروك العراقية تمنح وسام الشرف لنائب رئيس جامعة عين شمس

صور حية من سكن الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية (شاهد)

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في جامعة القاهرة

طرق التعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق الجامعات 2023