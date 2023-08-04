ظهور نتيجة اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني في إعلان نتيجة اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 لمن وردت نتائجهم من الكليات المختلفة.

وأغلقت موقع التنسيق الإلكتروني باب التقديم في اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك بتنسيق الجامعات 2023 أمس الخميس.

وأتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

ويلزم اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي تستلزم ذلك حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة من التقديم إليها في تنسيق الجامعات 2023.

لمعرفة نتيجتك في اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 بالكليات المختلفة (اضغط هنا).

انتظام اختبارات القدرات 2023

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بجميع الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023-2024 ، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

قواعد اختبارات القدرات 2023

وتشمل ضوابط اختبارات القدرات منع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار، والحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، وأن يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

كما تشمل الضوابط منع أولياء الأمور بدخول الكليات أثناء اختبارات القدرات، مع السماح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، ومنع تصوير الاختبار، وفي حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه فعليه الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد

المحددة من قبل مكتب التنسيق.

