معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت جاهزية معامل التنسيق الخاصة بها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

وتستقبل اليوم السبت معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

تنظيم تسجيل التنسيق في جامعة القاهرة

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة مزودة بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل تنسيق جامعة القاهرة موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ.

انطلاق تنسيق الجامعات 2023

فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 خلال الساعات المقبلة، على موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي إلكترونيًا.

ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى على تنسيق الجامعات 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت المقبل حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعب الثلاث العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية في الثانوية العامة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 التقديم في تنسيق الجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية (من هنا).

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.