بدء مكتب التنسيق الالكتروني بجامعة طنطا غدا

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن مكتب التنسيق الالكتروني بالجامعة سيبدأ من غدا السبت في استقبال طلاب المرحلة الاولى للثانوية العامة بشعبها المختلفة ووفقا للحد الادنى المحدد، مؤكدا على جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، موضحاً حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم واستخراج بطاقات الترشيح واعمال التحويلات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تجهيز معامل بكلية الصيدلة بالإضافة لمبنى الخدمات الاليكترونية والمعرفية بالمجمع الطبي للعمل طوال أيام التنسيق من الساعة ٩ صباحا وحتى الثالثة عصرا طبقا للايام المحددة من مكتب التنسيق الرئيسي، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد بدء قبول الطلاب للدراسة بكلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم توفير كافة الامكانات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لإتمام تسجيل رغباتهم، مشيراً الى التزام الجامعة بتطبيق كافة الاجراءات التأمينية علاوة على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتجهيز أماكن انتظار لأولياء الأمور، بما يضمن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.

وأشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن تم تخصيص فريق من الجهاز الإدارى بالجامعة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب، مدربين على أعلى مستوى لمساعدة الطلاب فى اتمام تسجيل رغباتهم بنجاح، وازالة أية معوقات قد تواجه الطلاب.

وفى ذات السياق اكد الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية إلى توفير ١٢٠ جهاز حاسب آلي بالبرمجيات اللازمة وسرعات انترنت فائقة لمساعدة الطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة.