تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسليم شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة بالمدارس غدًا الأحد، في إطار انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من الغد الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها.

سرية شهادة الثانوية العامة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كل طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الإثنين الماضي، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.

تنسيق الجامعات 2023

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 صباح اليوم السبت إلكترونيا على موقع التنسيق.

ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى على تنسيق الجامعات 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من اليوم السبت حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشُعب الثلاث العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية في الثانوية العامة.