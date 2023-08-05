المعامل المركزية في أورام الأقصر تستقبل 7441 حالة مرضية



أعلنت مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان، أنه فى الفتره من 1 إلى 4 أغسطس ، بلغ عدد المترددين على المستشفى 2073، عدد المترددين بقسم الاشعه التداخليه 417، عدد خدمات المعامل المركزية 7441، عدد جلسات الاشعاعى 222، عدد جلسات الكيماوى 489، كما تم علاج 260 حالة باثولوجى.

وقدمت مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان، خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية، وكل حالة من المترددين له قصة خاصة تكون المستشفى داعمة في علاجه من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفي كأول صرح طبي مجاني لعلاج الاورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

كماأن المستشفى تستقبل بوميا اعداد من المترددين على الاقسام المختلفة، موضحا ان المستشفى تقدم الخدمات الطبية المميزة المجانيةالتى تقدمها المستشفي كأول صرح طبي مجاني لعلاج الاورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

وان المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الاقسام المختلفة، بما يعود بالنفع على المرضي وحمايتهم واستكمال المستشفى لدورها الطبي والاجتماعي الذى تقدمه لاهالى الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء للوصول الى الهدف الاسمى ليكون "الصعيد بلا سرطان".