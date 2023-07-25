نائب محافظ بني سويف يناقش موقف استلام المشروعات المنفذة

التقى الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ مسؤولى جهاز التعمير وشركة دار الهندسة لمناقشة الموقف الحالي بشأن تسليم المشروعات المنتهي تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي ناصر وببا، تمهيدًا لدخولها الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة حيث حضر اللقاء المهندس محمد خلف من شركة دار الهندسة المهندسة هبة المنشاوي من جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد أحمد إبراهيم عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

وخلال الإجتماع ناقش نائب المحافظ خطة تسليم مشروعات المبادرة في عدد من القطاعات الخدمية لتحقيق أعلى نسب إنجاز، حيث يتم الانتهاء حالياً من الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتسليم 10 مجمعات خدمية بكلا المركزين من إجمالي 12 مجمعًا خدميًا وهي مجمع خدمات جزيرة ببا وطنسا وقمبش وسدس وصفط راشين وهليه بمركز ببا، ومجمعات بني عدي بهبشين ودلاص والحمام بمركز ناصر وذلك خلال الأيام القليلة القادمة على أن يتم الانتهاء من كافة الملاحظات التي رصدتها دار الهندسة بمجمع خدمات إشمنت ودنديل.

كما تابع نائب المحافظ الموقف الحالي لعدد من المشروعات بقطاع الزراعة المجمعات الزراعية ومراكز الشباب ووحدات التضامن الاجتماعي ووحدات الإسعاف ومشروعات الكهرباء الجاهزة للتسليم مشددًا على أهمية الانتهاء من الإنشاءات الجارية بمشروعات القطاع الصحي سواء إنشاء جديد أو أعمال إحلال وتجديد والدفع بوتيرة العمل بمشروعات المواقف المطورة والأسواق النموذجية بالمبادرة لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين بقرى المركزين.

وأكد نائب المحافظ على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق نسب إنجاز بمعدلات الأداء بقطاع الطرق وذلك بالتنسيق مع شركات المرافق، موجهاً بعقد لقاء مع شركة الكهرباء لتذليل ونهو كافة الملاحظات بمشروعات رصف الطرق خاصة بمركز ناصر، مطالبًا جهاز التعمير بإعداد تقرير شامل بكافة المشروعات التي تم تسليمها بجميع القطاعات والجاهزة للتسليم وكذا نسب التنفيذ بالمشروعات التي أوشكت على الانتهاء على أن يشمل التقرير معوقات التنفيذإن وجدت.