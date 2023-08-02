طلاب هندسة القناة يُجرون مقابلات للتدريب فى شركة عالمية

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة ربط طلاب المستويات الأولى بالمجال الصناعي مع بداية دخولهم التعليم الجامعي ؛ لزيادة الوعي لديهم بتكنولوجيا الصناعات واحتياجات العمل من مؤهلات هندسية.

وتنفيذاً لهذا التوجه- استقبلت كلية الهندسة جامعة قناة السويس مندوبي شركة يوتن للدهانات - أحد أكبر الشركات العالمية في صناعة الدهانات - تأتي الزيارة بهدف إجراء مقابلات مع طلاب قسمي الهندسة الكهربائية والميكانيكية ؛ لتدريبهم داخل مصانعها في جمهورية مصر العربية

هذا وقد أوفدت الشركة كل من السيدة مي محمد قاسم، والسيد محمد محمود المصري من إدارة الموارد البشرية والتوظيف ؛ لتقييم الطلاب واختيار افضل العناصر لتدريبهم في مصانع الشركة .

وكان في استقبال مندوبي الشركة كل من الدكتور إيهاب محمد لطفي عميد الكلية، والدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على تدريب طلاب الكلية، والدكتورة عبير الشهاوي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونسق اللقاء المهندسة جيهان حسن علام مدير إداري مركز خدمة المجتمع

وقد تقدم لإجراء المقابلات 20 طالب وطالبة من المستويات الرابع والخامس التي عقدت في كلية الهندسة .

ومن جانبهم - أثنى مندوبي الشركة على مستوى الطلاب واهتمامهم بتحديد أهدافهم المستقبلية من حيث مجالات العمل.

كما قدم مندوبو الشركة الدعوة للكلية وطلاب المستوى الأول والثاني لزيارة مصنع الشركة الجديد في مدينة العاشر من رمضان؛ للوقوف على أحدث تكنولوجيا إنتاج الدهانات .