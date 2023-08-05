الكليات المتاحة أمام ذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة

تسعى الدولة جاهدة فى الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الكليات المناسبة لهم من خلال دعمهم المستمر وتوفير سبل الرعاية لهم .

ووفرت الدولة لهؤلاء الطلاب الاستثناء من قواعد التحويل والتوزيع الجغرافى المقررة من المجلس الأعلى للجامعات بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقاماتهم.

حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة

وذلك عن طريق الجامعة مباشرة بعد الترشح من خلال مكتب التنسيق، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للالتحاق بالقطاع الذى يرغب فى الدراسة فيه وتقديم مستند رسمى يثبت محل الإقامة فى المنطقة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الثانوية وتقديم بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.

وتتيح القواعد مسارا آخر أمام ذوى الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج للالتحاق بالجامعات الحكومية وذلك بقبولهم فى بعض الكليات بالحد الأدنى للنجاح 50% للحاصلين منهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية و70% للحاصلين منهم على الشهادات الفنية.

فرصة الالتحاق بكليات الآداب والتجارة والحقوق

ونصت القواعد على إتاحة فرصة الالتحاق بكليات الآداب والتجارة والحقوق للطلاب من ذوى الإعاقة الحركية بشرط أن تمنع الإعاقة الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين كذلك تتاح كليات الآداب ودار العلوم والألسن والحقوق والخدمة الاجتماعية للطلاب المكفوفين.

بينما تتاح كليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلى للصم وضعاف السمع.

كليات التربية النوعية

وتتاح كليات التربية النوعية لذوى الإعاقات من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات، نظام الدمج التعليمى بشرطين هما: اجتياز اختبار القدرات فى حالة التقدم للدراسة بقسمى التربية الفنية، التربية الموسيقية والمسرح التربوى واجتياز مقابلة شخصية أمام لجنة تشكلها الجامعة، لتحديد مدى صلاحية الطالب من الناحية الذهنية والبدنية للدراسة بالتخصص.

ووجه المجلس الأعلى للجامعات بتعديل اللوائح الداخلية لكليات التربية النوعية، بما يسمح بذلك، مع قبول الطلاب وفقًا لهذه الشروط لحين تعديل اللوائح.

ويتاح أمام طلاب الدمج من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية "ثلاث سنوات"، للمرة الأولى الالتحاق بكليات الزراعة ويتاح لطلاب الدمج الالتحاق بكليات الآداب والحقوق والتجارة ودار العلوم والألسن عن طريق الجامعة مباشرة.

وذلك بشرط أن تكون اللائحة الداخلية للكلية التى يرغب الطالب فى التقدم إليها تقبل حملة الشهادات الثانوية الحاصل عليها هؤلاء الطلاب وضرورة استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة للكلية، وأن يتم ذلك من خلال عرض هؤلاء الطلاب على اللجنة الطبية المركزية بالجامعة المتقدمين لها والتى يشكلها رئيس الجامعة سنويًا ووفقا للنظام والمواعيد التى تعلنها الجامعات فى هذا الشأن.

وفى حالة رفض بعض الطلاب من اللجنة الطبية بالجامعة يتاح للطالب التظلم أمام لجنة أعلى بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات لإعادة الكشف الطبى عليهم عن طريق لجنة طبية مركزية بجامعة عين شمس وتكون نتيجة هذه اللجنة نهائية.

ويمكن لمن يتم استثناؤهم من تلك الفئات من شرط المجموع نقل قيدهم إلى كليات أخرى بشرط استيفائهم الحد الأدنى المعلن من مكتب التنسيق عام حصولهم على الشهادة الثانوية.

كليات لذوي الإعاقة الحركية والبصرية والصم والبكم

تتاح كليات التجارة والحقوق والآداب للطلاب ذوي الإعاقة الحركية بشرط أن تمنع الإعاقة الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين ، بينما للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية المكفوفين، متاح كليات الآداب و دار العلوم وكلية الألسن وكلية الحقوق ومعاهد الخدمة الإجتماعية.

وللطلاب الصم والبكم، كلية التربية النوعية وكلية الاقتصاد المنزلي.