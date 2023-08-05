تنسيق الجامعات 2023.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

فتح موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل رغبات القبول بالجامعات، لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الأول بداية من اليوم السبت، على أن تستمر أعمال المرحلة من التنسيق حتى يوم الأربعاء المقبل 9 أغسطس.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، والذي جاء لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب 15013، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــا.

- اختيار الطالب مصدر الشهادة سواء كانت من مدارس الثانوية العامة 2023 أو مدارس Stem للتكنولوجيا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة الثانوية العامة 2023.

- كتابة البيانات الأساسية الخاص بالطالب.

- مراجعة البيانات، وعند وجود خطأ في بعض البيانات توجه لمكتب التنسيق، أو اتصل على 19468.

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.