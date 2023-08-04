"الوفد" ترصد عناوين مكاتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

تستعد جامعة الإسكندرية غدًا السبت لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للشهادة الثانوية العامة 2023، لتسجيل رغباتهم مجانًا.

بدأ مكاتب التنسيق ومعامل الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية، يوم السبت فى استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم مجانًا.

تعد عناوين مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية، المتمثلة في 8 معامل للتقديم، واحدة من أهم احتياجات طلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم على معامل جامعة الإسكندرية، لرغبات المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 في الوقت الراهن.

وأعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تخصيص 7 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر مجانًا للطلاب لتسجيل رغباتهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعامل تتوزع فى كليات "الآداب، التربية، السياحة والفنادق، علوم الشاطبى، علوم محرم بك، الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة".

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلى، ومواقع التنسيق الإلكترونى لتقديم الدعم الفنى للمترددين من الطلاب، موضحًا أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالى السرعة، للتسهيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.

أوضح رئيس الجامعة أن المعامل تتوزع في كليات «الآداب، التربية، السياحة والفنادق، علوم الشاطبي، علوم محرم بك، الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة».

من جانبه، أشار الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب، موضحًا أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، للتسهيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.