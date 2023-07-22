المتحف اليونانى يجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم لتبادل القطع الأثرية بالإسكندرية

ينظم المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، بالتعاون مع قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، «ملتقى باحثي مقتنيات المتحف اليوناني الروماني.

يدعو المتحف الباحثين من مصر ومن خارج مصر، ممن قاموا بدراسة مقتنيات المتحف اليوناني الروماني إلى المشاركة بأبحاثهم في هذا الملتقى؛ الذي يهدف إلى جمع الباحثين من جميع أنحاء العالم وتبادل المعرفة حول القطع الأثرية التي قاموا بدراستها من مقتنيات المتحف، والتي تشرح وتفسر جانبا مهما من جوانب الحضارتين اليونانية والرومانية.

ويعقد الملتقى على ثلاث دورات على ثلاثة شهور متتالية حتى نتمكن من قبول أكبر عدد من الأبحاث، كما سيتم قبول ١٢ بحثا فقط في الدورة الأولى وستتم مراجعة ملخصات الأبحاث من قبل اللجنة العلمية من قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية جامعة الإسكندرية