انطلاق التدريب الصيفي لطلاب ترميم الآثار في الفيوم

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات التدريب الصيفي لطلاب قسم ترميم الآثار فى الفيوم بشركة كنوز للمجموعة الثانية ترميم الفيوم "مجموعة أغسطس 2023".

صرَّح الدكتور شعبان الأمير رئيس قسم الترميم بكلية الآثار بجامعة الفيوم أن التدريب ضم طلاب الفرقة الثالثة والثانية قسم - المجموعة الثانية مجموعة أغسطس 2023.

أضاف أن التدريب تحت رعاية الدكتور محمد كمال عميد كلية الآثار بالفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة.

الوعى الأثرى بالفيوم:

على جانب آخر صرح الدكتور على البطل مدير عام آثار الفيوم أن إدارة الوعى الأثري بالفيوم أطلقت مبادرة "كنوز الفيوم" لزيادة الوعى الأثرى وتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة.

و حرصت إدارة الوعي الأثري بقيادة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم تحت رعاية مدير عام آثار المحافظة على الترويج السياحي لما تتمتع به محافظة الفيوم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، لتشجيع السياحة الداخلية بالمحافظة.

أشار مدير عام آثار الفيوم إلى أن المبادرة تستهدف الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشء، وذلك عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث، عملًا بمبدأ أن التاريخ والأصل والعراقة يمثل جزءًا كبيرًا من الانتماء والاعتزاز بالوطن، وفي الوقت نفسه يمثل الهوية.

وأضافت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري أن المبادرة تتضمن التعريف بالتاريخ العريق للفيوم ودورها واهتمام الملوك بها عبر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات ومناطقها السياحية والأثرية والمشروعات القومية على أرضها.

قالت “عاطف”: إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مقومات التراث الحضارى المتنوع بمحافظة الفيوم مثل محمية التراث العالمى بوادى الحيتان - منطقة قصر قارون - منطقة كوم أوشيم- مدينة ماضى الأثرية - هرم هوارة هرم اللاهون ومعبد قصر قارون بالإضافة إلى مراكز الحرف التراثية المميزة مثل قرية تونس الخزف وقرية النزله للفخار وعين السيلين، هذا التراث فى حاجة ماسة إلى الحفاظ عليه وتسويقه سواء داخليًّا أو خارجيًّا.

أكدت مديرة الإدارة نرمين عاطف أن المبادرة استطاعت تنظيم الكثير من الفعاليات وجولات أثرية، تضم المدارس والجامعات وتنظيم جوالات مجانية ومحاضرات للتعرف على المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم والتاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي إضافة إلى التاريخ القبطي والتاريخ البطلمي وباتت هذه الفعاليات حريصة على استقطاب المزيد من الشباب والأطفال وجميع فئات المجتمع حرصًا على نشر الوعى الأثري بمحافظة الفيوم.

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