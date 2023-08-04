الأوقاف تطلق مسابقة ثقافية ودينية بين الطلاب المشاركين بالنشاط الصيفي

نظمت إدارة أوقاف المرج مسابقة بين الطلاب المشاركين بالنشاط الصيفي للطفل بمسجد الرحمن ومسجد البقلي، لتشجيع وتحفيز الطلاب على التنافس فيما بينهم وتبادل المعلومات بين الطلاب المشاركين بالنشاط الصيفي.

إيمان وزارة ‏الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة

يأتي ذلك، في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة ‏الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة ‏الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي ‏تتناسب مع مرحلته العمرية، وعملا على بث روح التنافس الإيجابي بين الطلاب المشاركين بالنشاط الصيفي للطفل.