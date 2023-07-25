عاجل
الكابوريا بـ 200 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق حالتها متأخرة جدًا.. القصة الكاملة لطفلة المترو
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعيين الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة سهير أبو عيشه

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف  الدكتورة سهير أبو عيشه بالعمل أمين عام الجامعة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.  

واصطحب الدكتور ناصر مندو، أمين عام الجامعة لمقر مكتبها وكان في إستقبالها الأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة السابق .

وطالب رئيس الجامعة " سهير أبو عيشه " بالتنسيق مع أستاذ خالد سويلم لضمان حسن تسيير العمل في الفترة الإنتقاليه، متمنياً لها دوام النجاح و للجهاز الإداري بالجامعة التقدم والازدهار.

نبذة عن أمين عام جامعة قناة السويس

حصلت “ سهير أبو عيشه” على درجة الماجستير والدكتوراه في اقتصاديات التعليم من كلية التربية جامعة قناة السويس، تدرجت في العديد من المناصب الإدارية منها مراجع حسابات باب ثانى وسادس، فمدير إدارة الحسابات الخاصة ثم  كُلفت بالقيام بعمل مدير عام الشئون المالية منذ 19 يونيو 2020 حتى صدور قرار تكليفها بالعمل أمين عام جامعة.

الجريدة الورقية