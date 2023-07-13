أهالي المنيا يستقبلون الطلاب بالزغاريد في اليوم الأخير لماراثون الثانوية العامة

استقبل أولياء أمور طلاب ثانوية المنيا الطلاب بالزغاريد، بعدما جاءت الامتحانات لليوم الأخير في متناول الطالب المتوسط ، لترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس 13 يوليو 2023.

أولياء الأمور أمام اللجان، استقبلوا أبناءهم بالزغاريد، بعد أداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم ، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية.

حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً واستمرت حتى الثانية عشرة ، فى إمتحان مادة الأحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية، وأضافت بسملة أسامة خليل إحدى طلاب الشعبة العلمية بلجان إمتحانات مغاغة للوفد، أن مادة الأحياء كانت في متناول الطالب المتوسط، لأن الأسئلة كانت مباشرة وفي المتناول، مشيرًا إلى أن الأسئلة كانت جيدة ومتاحة لجميع الطلاب للإجابة عليها بكل يسر وسهولة.

وتحدث عبدالله تامر ، طالب ثانوية عامة بلجان إمتحانات ملوي ، أن امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة جاء في متناول الطالب المتوسط، ما عدا بعض النقاط الصعبة، فيما اشتكي الأغلبية العظمي من ضيق الوقت المخصص لطلاب شعبة العلمي رياضة.

واضاف أسامه خليل إعلامي ، وولي أمر الطالبة بسملة بلجان إمتحانات مغاغة ، ان فرحة الطلاب غامرة ، وان اليوم الأخير رسم البسمة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور ، وان الأهالي استقبلوا ابناؤها بالزغاريد بعدما جاءت الإمتحانات لليوم الأخير في متناول الطالب المتوسط ، مشيدا في الوقت نفسه بدور الأجهزة الأمنية ورجالات الشرطة على تأمين اللجان وكذلك لجان الانضباط داخل لجان الإمتحانات .

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن هناك عدد 40 ألفا و704 طلاب منهم 22 ألفا 937 طالبا علمي علوم و2443 طالبا علمي رياضة و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، أدوا الامتحانات داخل 100 لجنة بالمراكز التسع.

مواصفات امتحان مادة الأحياء

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم ، إن مواصفات امتحان مادة الأحياء، مجموعها الكلي 60 درجة ، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا ، مخصص لها 56 درجة ، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الإختبارات، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.

وحول اختبارات القدرات لبعض الكليات ، والتي تشترط القبول بها اجتياز الإختبارات اللازمة ، حيث تبدا عملية تسجيل الرغبات ، علي موقع التنسيق في الفترة 15 يوليو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو من نفس الشهر، شددت عبير علي الطلاب ضرورة أن يختاروا الكلية التي تناسب قدراتهم وميولهم، محذره من سمارة التنسيق كل عام، ومطالبه الجميع بالرجوع للصفحات الرسمية لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات عند الإستفسار عن أي معلومة، حتي لا يقعوا فريسة لسماسرة التنسيق.