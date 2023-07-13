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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

الثانوية العامة 2023| وصول امتحان الجبر والأحياء والفلسفة للجان

صناديق امتحانات الثانوية
صناديق امتحانات الثانوية العامة

وصلت صناديق امتحانات الثانوية العامة 2023 في مواد الجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق والأحياء إلى لجان الثانوية في جميع أنحاء الجمهورية. 

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وتابعت غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة 2023 وصول صناديق أوراق الجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق والأحياء لجميع اللجان

وتسلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 صناديق أوراق امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق للعام الدراسي 2022-2023. 

نقل صناديق امتحانات الثانوية العامة 2023 

ونقلت أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مؤمنة بشكل تام ومغلقة بأقفال رقمية لا تفتح إلا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الوقت المحدد. 

وتتضمن الصناديق المعدنية لأوراق امتحانات الثانوية العامة في الديناميكا كلا من: أوراق الأسئلة، ونماذج البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وكتيبات المفاهيم. 

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها أمام الطلاب في الساعة الثامنة وربع لإتمام عمليات التفتيش قبل البدء الرسمي للامتحان في الموعد المحدد له الساعة التاسعة صباحًا. 

ويتسلم طلاب الثانوية العامة 2023 أوراق الإجابة ونماذج البابل شيت وكتيبات المفاهيم قبل الموعد الرسمي لامتحانات الثانوية العامة بعشر دقائق. 

متابعة وصول امتحانات الثانوية العامة 2023 

امتحانات الثانوية العامة 2023 

وتابع خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، تأمين أوراق امتحان الديناميكا منذ طباعة الأسئلة، ثم نقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان حتى وصولها لجان السير.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء امتحانات الديناميكا لمتابعة إجراءات بدء الامتحان

وتأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأمين اللجان الامتحانية في محيط المدارس من قبل ممثلي وزارة الداخلية بمختلف أنحاء الجمهورية. 

وتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة تأمين أوراق امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق. 

ووجه وزير التربية والتعليم بتبكير موعد توزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليتمكن الطلاب من كتابة جميع البيانات. 

ونبه وزير التربية والتعليم على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون في أية حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2023
 

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