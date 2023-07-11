طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة الخميس

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، يوم الخميس المقبل، امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق للعام الدراسي 2022-2023.

ويمتحن طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 في نحو ألفين و98 لجنة سير امتحانات على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية اللجان ومنع الغش.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية حازمة.

وتضم امتحانات الثانوية العامة 2023 في الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة عمليات تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة:

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة.

وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

