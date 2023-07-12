معدل إرتفاع الحرارة لم يحدث منذ 40 عاما

أعرب عدد من العلماء الأمريكيين عن قلقهم من ارتفاع حرارة المحيط الأطلسي في الوقت الحالي أكثر مما يفترض أن يكون الحال عليه خلال هذا الوقت من العام.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، حسب صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية :"إن مياه المحيط الأطلسي، والتي أصبحت ساخنة بشكل غير طبيعي، يمكن أن تكون قد ساعدت على حدوث هذه العواصف والأعاصير، ولكنها ليست العامل الوحيد."

وتشهد بعض المناطق في المحيط الأطلسي درجات حرارة مرتفعة عادة ما تكون مألوفة عادة في سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المعتاد.

وقال مايكل فيشر، وهو عالم مساعد بالمعهد التعاوني للدراسات البحرية والجوية التابع للهيئة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بجامعة ميامي، إنه خلال الفترة بين أبريل ويونيو، ارتفعت درجة الحرارة بالمنطقة، بما في ذلك شرقي البحر الكاريبي، بنحو 1.6 درجة مئوية.

وأضاف أن درجة الحرارة ترتفع بمقدار درجة مئوية واحدة في نفس التوقيت من أية سنة عادية، وهذا الارتفاع أكبر من أي معدل شهدناه خلال السنوات الأربعين الماضية، ومن المؤكد أن الأطلسي فوق سطح ساخن.

وأشار إلى أن الأتربة المنبعثة من الصحراء الأفريقية، تعمل على الحد من درجة الحرارة في المناطق الاستوائية من المحيط، خلال الفترة المبكرة من فصل الصيف، وهذه الأتربة التي تشكل سحابة غير محكمة من الأوساخ، التي تطفو أمام الساحل الغربي لأفريقيا، في أوائل الصيف تعمل على إبطاء تشكيل العواصف أو منعه، حيث تحجب أشعة الشمس وتساعد على الحفاظ على برودة مياه المحيط، غير أن موجة هذه الأتربة تراجعت هذا الشهر على غير المعتاد.