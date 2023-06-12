كاميرات مراقبة وعصا الإلكترونية أبرز امتحانات الثانوية العامة بقنا

أدى 17 الف و 884 طالب و طالبة موزعين على 46 لجنة، إمتحانات الثانوية العامة، فى اليوم الأول من انطلاقها بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، دون تسجيل اى مشاكل أو معوقات .

و كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم مرتبطة بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، و وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، للتعامل بشكل فورى مع أي مشكلات أو أحداث طارئة، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس .

كما قامت مديرية التربية والتعليم بقنا، بتوقيع بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الاجابات وكذلك تأمين محيط اللجان ، ومديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة ، وكذلك مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة لمراقبى الامتحانات أثناء اقامتهم بالإستراحات المخصصة لهم ، و قطاع الكهرباء للتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لإنقطاع التيار بشكل مفاجئ .

من جهته قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم تكليف 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات ، مضيفا أن اجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 الف و 884 طالب و طالبة .

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تطبيق الكتاب الوزاري رقم 22 والمتعلق بضوابط وقواعد أعمال الإمتحانات خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة، واوضح خطورة جريمة حيازة المحمول داخل اللجنة وفق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 205 لسنة 2020، وأكد تفعيل استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل وبعد الدخول للجان الامتحان.

وذكر وكيل تعليم قنا، أن استعدادات الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وذلك من خلال وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه أبنائنا الطلاب ومستقبلهم العلمي والعملي ومن قبل ذلك إرضاء المولى عز وجل في العمل وتغليب الضمير الحي يعززون التعامل بحزم و التصدي لأي حالات غش أو تحايل من شأنها أن تمنح حق لمن لا يستحق . وحذر السيد، من استخدام لجان الامتحانات في المبيت ، وأكد على دور مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الجهات الشرطية في تأمين استراحات السادة رؤساء اللجان والملاحظين و توفير مستلزمات الحياة الضرورية ، و إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة وتوفير الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم للطلاب أثناء الامتحانات.

وأشار إلى وجوب التواصل الفوري مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية منذ تحرك أوراق الاسئلة من مركز التوزيع وحتى عودتها في نهاية يوم الامتحان .