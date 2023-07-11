إتاحة نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال أيام

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 خلال أيام.

وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كل امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم.

وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو الجاري، بأداء امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تحديد موعد إتاحة نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 حرصًا من على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سيجرى بشكل إلكتروني كامل لأسئلة الاختيار من متعدد بنظام البابل شيت، والأسئلة المقالية.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وتفقد وزير التربية والتعليم تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة وتأكد من سلامة التصحيح.

وتحدث وزير التربية والتعليم مع المصححين عن آرائهم فى عملية التصحيح الإلكترونى، والذين أكدوا أنه يتميز بالدقة، والتركيز فى التصحيح.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية عبر التابلت يأتي حرصًا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع مصححين اثنين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من عشرة خبراء.

ونوه وزير التربية والتعليم بالتدقيق اليدوي لنسبة من أوراق امتحانات الثانوية العامة لضمان جودة التصحيح، مؤكدًا مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني.

أما الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد فتصحح إلكترونيًا بمسح نماذج البابل شيت على الحاسب الآلي، وتصحيحه حسب النموذج المحدد، دون تدخل بشري لضمان حق الطالب وتحقيق تكافؤ الفرص.