حسانين يتابع امتحان "الجبر والهندسة الفراغية " بمعهد فتيات الغردقة النموذجي

تابع فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اليوم الأربعاء الموافق ٧ يونية ٢٠٢٣م سير لجنة فتيات الغردقة للاطمئنان على انتظام اللجان والالتزام بكافة التعليمات، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان اليوم فى مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وأكد فضيلته أن الهدوء والاستقرار يسود اللجان متابعا وصول الأسئلة فى الوقت المحدد والوقوف على مدى تأمينها ومؤكدا على التزام الجميع بتوفير كافة سبل الراحة للطالبات ضمانا لحسن أداء الامتحانات بيسر وتحقيق التركيز والهدوء .

كما أكد فضيلته أنه لا توجد شكوى من امتحان اليوم وأن الأسئلة واضحة ولكنه لا يخلو من نقاط للمتميزين

كما تابع فضيلته تواجد الزائرة الصحية بمقر اللجنة وسيارة الإسعاف لأى طارئ مفاجئ وأيضا التأكد من تسليم جميع التليفونات الخاصة بالطلاب و أعضاء اللجنة بالصندوق الخاص بذلك عند أمن اللجنة وتواجد الموجهين للمتابعة . واطمأن إلى أنه لا توجد أى شكوى

مؤكدا ضرورة التواصل المستمر بين رئيس اللجنة ورئيس غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة للوقوف على أى معوقات أو شكوى تطرأ للعمل على حلها بشكل عاجل وفوري حتى تمر الامتحانات فى سلام ويسر

متمنيا فضيلته التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب والطالبات.

كما تفقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه الدكتور فتحي صديق موفد قطاع المعاهد الأزهرية؛ لمتابعة الامتحانات بالبحر الأحمر وحسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية أمس الثلاثاء الموافق 6 يونية 2023م سير أعمال لجان معاهد فتيات وبنين القصير .

ويأتي ذلك في إطار الحرص على المتابعات الميدانية المكثفة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023م للوقوف على مدى انضباط اللجان وانتظامها

وأطمئن فضيلته إلى انتظام اللجان والالتزام بالتعليمات والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًاعلى ضرورة توفير الأجواء الهادئة وتزويد اللجان بالإضاءة والتهوية اللازمة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وتابع فضيلته وصول الأسئلة فى الوقت المحدد متابعا تواجد الموجهين وفض المظاريف ودخول الطلاب فى المواعيد المقررة لذلك، وتواجد الزائرة الصحية والإسعاف في حال حدوث أى طارئ.

وأكد رئيس المنطقة، أن غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة وبإشراف إدارة الامتحانات تعمل على قدم وساق لانجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل الأمثل

وفى ختام الزيارة أشاد فضيلته بالجهد المبذول من الجميع لتوفير الانتظام والاستقرار باللجان متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الأول" للعام انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 3 يونية 2023م للقسم العلمي بإمتحان مادتى الفقه و الحديث وسط متابعات مكثفة للاطمئنان على انتظام اللجان والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتفقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية سير لجنتى فتيات وبنين بإدارة الغردقة

وتضم لجنة الفتيات طالبات معهدى فتيات الغردقة وفتيات النموذجي وكذلك لجنة بنين تضم طلاب معهدى بنين الغردقة وبنين النموذجي، وقد أدى طلاب القسم العلمى الامتحان اليوم فى مادتى الفقه والحديث.

واطمئن فضيلته على أن اللجان تسير في انضباط وهدوء وتابع مدى تأمين مركز توزيع الأسئلة ووصول ورق الأسئلة فى الوقت المحدد لذلك، مؤكداً أن الجميع يعمل على قدم وساق لانجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء الهادئة والمناسبة للطلاب والتهوية الجيدة حتى يؤدى الطلاب امتحانهم في يسر وهدوء.

وفى ذات السياق عقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اجتماعا بالموجهين العموم بالمنطقة بحضور أيمن البرديسى مدير إدارة التوجيه الفنى.

وناقش فضيلته عددا من المحاور والنقاط المهمة حول أبرز الإيجابيات والمعوقات التى واجهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وناقش فضيلته الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتي من المقرر أن تنطلق غدًا السبت وخطط الموجهين ومتابعة خطة العمل المتفق عليها، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة وكتابة تقرير تفصيلي يومي وتدوين الملاحظات والاقتراحات متمنيا التوفيق و السداد للجميع