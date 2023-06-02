جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 قبل انطلاقها غدًا

يشهد قطاع المعاهد الأزهرية حالة تأهب قصوى استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ السبت، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ويهتم الأزهر بالشهادة الثانوية اهتماما كبيرا، لأنها تعد مرحلة فاصلة ومهمة في حياة كل طالب، كما أنها ليست نتاج أو حصاد عام واحد؛ بل حصاد أحد عشر عاما من الجهد والمذاكرة والمثابرة، تُبنَى عليها مستقبل الطلاب وآمالهم، كما أنها حصاد أسرة كاملة ضحت بالغالي والنفيس من أجل تعليم أبنائها، لذا ما كان للأزهر أن يضحي بهذه الجهود الكبيرة، ليكافأ هذه التضحيات الثمينة بجهود كبيرة، لحماية جهود الطلاب وتضحيات أولياء أمورهم، فيستعد الأزهر للشهادة الثانوية الأزهرية مبكرا، حتى يستطيع أن يخرجها في أبهى صورة تليق بمكانة الأزهر وبجهود الطلاب وتضحيات أولياء أمورهم.



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم العلمي:

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العلمي في الثالث من شهر يونيو المقبل على ان يكون الجدول كالآتي:

السبت 3 يونيو مادتي الفقه والحديث

الإثنين 5 يونيو القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو الجبر والهندسة الفراغية

السبت 12 يونيو اللغة الأجنبية

الإثنين 14 يونيو الاستاتيكا

الأربعاء 16 يونيو الأدب والنصوص

السبت 19 يونيو التفاضل والتكامل

الإثنين 21 يونيو النحو

الأربعاء 23 يونيو الكيمياء

السبت 24 يونيو الكيمياء

الإثنين 26 يونيو الديناميكا

إجازة عيد الأضحى المبارك

الإثنين 5 يوليو الفيزياء

الأربعاء 7 يوليو البلاغة

السبت 10 يوليو التوحيد

الإثنين 12 يوليو الصرف

الأربعاء 14 يوليو التفسير



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم الأدبي:



تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي في الرابع من شهر يونيو المقبل، على أن يكون الجدول كالآتي:

الأحد 4 يونيو مادتى الفقه والحديث

الثلاثاء 6 يونيو القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو البلاغة

الأحد 11 يونيو الجغرافيا

الثلاثاء 13 يونيو النحو

الخميس 15 يونيو التفسير

الأحد 18 يونيو التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو الفلسفة

الخميس 22 يونيو الأدب

الأحد 25 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

إجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو الصرف والإنشاء

الخميس 6 يوليو التوحيد

الأحد 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.