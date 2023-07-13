الداخلية: ضبط 3 أشخاص سرقوا علامات استرشادية من الطريق العام بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» متضمنًا قيام (3 أشخاص) يستقلون مركبة «توك توك» بسرقة علامات إسترشادية من الطريق العام بالإسكندرية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وكذا مركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة والتصرف في المسروقات بالبيع لدى أحد الأشخاص تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط العديد من القطع الحديدية واللوحات الإرشادية السابق لهم سرقتها بمخزن ملكه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.