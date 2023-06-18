السعودية.. مشاجرة بين معلم وطلاب في إحدى مدارس المملكة

تداول نشطاء ومغردون على "تويتر" فيديو وثق مشاجرة عنيفة بين معلم ومجموعة من الطلاب خلال حفل ختامي في إحدى المدارس بالسعودية، وفق روسيا اليوم.

وقال أحد المغردين إن المشاجرة نشبت بين أشخاص ومعلم أثناء حفل ختامي حيث قاموا بالاعتداء على المدرس لسبب غير معروف.

وأظهر الفيديو المعلم يركض على خشبة المسرح وأشخاص يلاحقونه حتى قام أحدهم بإلقاء الكرسي عليه، فيما تم الاعتداء عليه بشكل عنيف، فيما تدخل آخرون لفض الاشتباك بينهم.

تداول هالمقطع على انهم طلاب يعتدون على معلمهم في الحفل الختامي ؟!



والله مصيبة اذا هو صحيح 😥 pic.twitter.com/G5PAlstOXj — راكان العصيمي (@l9cc) June 16, 2023

وقال أحد المغردين "الفيديو قديم كما يبدو من اللافتة الموجودة على الجدار وعليها صورة الملك عبد الله"، فيما رد عليه آخر قائلا ماهو شرط صورة الملك تشير إلى ان الفيديو قديم، مبينا أن أغلب الشوارع والمدارس وبعض الدوائر الحكومية مازالت فيها صور للملك الراحل الملك عبد الله.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا ضرب المعلم خلال الحفل مطالبين بمحاسبتهم على هذا التصرف.