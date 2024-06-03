منتدى تنمية الذات.. "التواصل الفعال" في نقاشات قصور الثقافة لنقل الخبرة

تحت عنوان "تنمية الذات" تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المنتدى الثامن لنقل الخبرة لحملة الماجيستير والدكتوراه‏، لرفع كفاءة ومهارة العاملين في ديوان عام الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية التابعة، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.



استهلت فعاليات اللقاء الذي تعقده الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، بنظام الأونلاين، بحديث تناول خلاله د. رمضان سيف - من الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، تعريف مفهوم الاتصال الفعال، موضحا تأثيره على العلاقات الإنسانية.

كما تحدث عن أهم مراحل الاتصال بدءا من عصر التواصل غير اللفظي الذي كان يعتمد على الإشارات والرسوم وبعض الرموز كما في الحضارات الإنسانية المختلفة، مرورا بمرحلة الاتصال المكتوب، وحتى مرحلة السوشيال الميديا وظهور شبكة الإنترنت.

ثم تناول تفصيليا أسباب معوقات الاتصال ومنها ما يتعلق بالمرسل كعدم وضوح الرسالة نتيجة نقص الحقائق، عدم القدرة على جذب المستمع، والارسال في وقت غير مناسب، ومنها ما يتعلق بالمُستقبِل نتيجة اختلاف مستوى الثقافة والتعليم، وعدم التركيز نتيجة التشويش خلال الجلسات، الأمر الذي يتسبب في فشل إرسال الرسالة، وعدم القدرة على القيام بالمهام المنوط بها.

واختتم اللقاء بتعريف المتدربين بالعوامل التي تسهم في تطوير الذات وتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني.