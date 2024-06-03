الغندور: أتمنى تواجد الشناوي في حراسة مصر أمام بوركينا فاسو

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق عن الأفضل لحراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المباراة القادمة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس 6 يونيو المقبل، فيما يقابل منتخب مصر خارج الديار نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين 10 يونيو.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور":"أتمنى تواجد محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو".

وتابع: "أرى أن الشناوي أفضل من مصطفى شوبير في حراسة مرمى منتخب مصر، وشوبير حارس متميز ولكنه سيتعرض لضغوط كبير عند خوض أول مباراة له كحارس أساسي في منتخب مصر في لقاء من ضمن المباريات المؤهلة للمونديال، والشناوي ليس لديه تلك الضغوط".

وأتم: "أفضل عدم البدء بشوبير في مباراة دولية مصيرية مهمة، وأن يشارك في المباريات الودية القادمة لتخفيف الضغوط".