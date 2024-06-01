نيللي كريم بالمايوه بعد ساعات من طلاقها.. عيون دامعة ورسائل غير مباشرة (شاهد)

شاركت الفنانة نيللي كريم مجموعة صور جريئة بإطلالة مثيرة في عرض البحر، بعد مرور ساعات قليلة على طلاقها من زوجها هشام عاشور، وذلك من خلال ستوري حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نيللي كريم بإطلالة جريئة في عرض البحر

وبدت نيللي بإطلالة جريئة، حيث كانت ترتدي كاش مايوه "شبك" مثير، وتركت شعرها منسدلًا، مع مكياج بسيط وهاديء عكس جمال ملامحها، لتتشابه إطلالتها مع إطلالة قديمة لها كانت نشرتها في وقت سابق بنفس الملابس ولكن كانت الصور بالألوان وليست بالأبيض والأسود.

أول تعليق من نيللي كريم بعد الطلاق

في الوقت نفسه، خرجت نيللي كريم عن صمتها في أول تعليق لها بعد انفصالها عن زوجها هشام عاشور، وذلك من خلال منشور عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت نيللي: "" أحيانًا تجد نفسك بدون مأوى، وأحيانًا في منتصف اللامكان، تجد نفسك".

كما نشرت نيللي كريم صورة جديدة من أحدث ظهور لها بعد مرور ساعات قليلة على إعلان طلاقها من هشام عاشور، وذلك أثناء حضورها معرض الفنانة رانا سمير، تحت عنوان "فراشات مصر"، وذلك عبر ستوري حسابها على انستجرام أيضًا.

أول ظهور للفنانة نيللي كريم بعد طلاقها من هشام عاشور

وبدت نيللي بإطلالة كاجوال عصرية، مكونة من بنطلون جينز وتوب فضفاض، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة ومكياج هاديء مع نظارة شمس جذابة، مما عكس رشاقتها.

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

وأعلنت النجمة نيللي كريم عن طلاقها رسميًا، من زوجها الفنان ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد زواج استمر ما يقرب من ثلاثة أعوام، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور متسائلين عن الأسباب.

لم تكشف نيللي كريم عن أسباب طلاقها من هشام عاشور، واكتفت بقول: "كل شيء قسمة ونصيب الإنفصال تم اليوم ولكن لن نقول أسباب" في إشارة منها إلى أن السبب خاص بهما فقط، في حين التزم طليقها الصمت ولم يعلق على خبر الإنفصال.

سبب طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

لمحت نيللي كريم حول أسباب طلاقها من هشام عاشور، من خلال مشاركة حكمة شهيرة عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك قبل ساعات من إعلان إنفصالها.

وكتبت نيللي كريم: "يكبر الانسان ثلاثة اضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له".

في الوقت نفسه، تبين أن نيللي وهشام لازالا يحتفظان بصورهما معًا، ولم يلغيا متابعة بعضهما البعض على حساباتهما الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

آخر عمل فني جمع بين نيللي كريم وهشام عاشور

وكان آخر عمل فني يجمع بين نيللي كريم وهشام عاشور مسلسل "روز وليلى" الذي عُرض في بداية 2024، وسبق وتعاونا معًا في مسلسل "عملة نادرة" الذي خاضا به ماراثون دراما رمضان لعام 2023.

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

وتزوجت نيللي كريم من هشام عاشور في أغسطس عام 2021، وأقيم حفل زفافهما داخل منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، بحضور عدد محدود جدا من الأصدقاء، والأقارب، ونجوم الوسط الفني، كما وكلت المنتج جمال العدل عنها في عقد القرآن.

آخر أعمال نيللي كريم

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم مسلسل "فراولة" الذي خاضت به موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة النجوم صدقي صخر، وشيماء سيف، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فهيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.