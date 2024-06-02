بالأسماء.. النيابة الإدارية تكرم مستشارين بمركز التدريب القضائي

شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فعاليات حفل تكريم المستشارين الذين تفضلوا بإلقاء عدد من المحاضرات بمركز التدريب القضائي خلال الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٣ حتى الأول من يونيو الجاري ٢٠٢٤.

واستهلت فعاليات حفل التكريم، بكلمة المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالحضور، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأن توجيهاته بضرورة التدريب الدائم والمستمر ودعم الأعضاء في كافة المناحي القانونية والقضائية والثقافية، كان لها أبلغ الأثر تطوير وازدهار أداء العمل بمركز التدريب خلال العام القضائي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث جرى إعداد قرابة الستين دورة تدريبية في شتى المجالات، بالتعاون مع أكثر من جهة متميزة، سواءً بنظام الحضور الفعلي أو الافتراضي أو الهجين، بخلاف ورش العمل والندوات، شارك فيها ما يزيد عن ٣٧٠٠ عضو نيابة من كافة الدرجات؛ مما ساهم في الارتقاء بالأداء المهني لأعضاء النيابة الإدارية، وانعكس أثره على أدائهم لعملهم وتحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة في تاريخ النيابة الإدارية عن العام القضائي ٢٠٢٣.

كما وَجَّهَ المستشار أيمن نبيل، الشكر والتقدير لكافة المحاضرين على مدار العام القضائي، والذين يجري تكريمهم اليوم وفقًا للضوابط المحددة من قبل المستشار رئيس الهيئة.

وفى كلمته وجه المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحية للحضور، معربًا عن تقديره لمركز التدريب القضائي وما قام به من دور بالغ الأهمية في تدريب أعضاء النيابة الإدارية في كافة المجالات.

وأكد على أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية من كافة الدرجات، ودعم قدراتهم القانونية والثقافية وصقل خبراتهم القضائية؛ بما ينعكس أثره على أدائهم لرسالتهم المقدسة في تحقيق العدالة، وحَثَّ سيادته الحضور على أهمية الاطلاع والمعرفة بشكل دائم ومستمر، والاطلاع على كافة المستجدات التي تطرأ على الساحة القانونية والقضائية في المجالات ذات الصلة.

وفي ختام الحفل تفضل بتكريم المستشار الجليل حافظ عباس - رئيس الهيئة للمستشارين المحاضرين الآتي أسمائهم:

١)المستشار محمد كمال عبد السلام أبو عجوة - نائب رئيس الهيئة

٢) المستشار الدكتور محمد إبراهيم الحسيني عطوة - نائب رئيس الهيئة

٣) المستشار حسن محمد عبد الرحمن حسانين عراقي - نائب رئيس الهيئة

٤) المستشار محمد عبد الهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة

٥)المستشار باسم الفاروق أسامة صبري - نائب رئيس الهيئة

٦)المستشار الدكتور عمرو محمد توفيق فريد علام - نائب رئيس الهيئة

٧)المستشار محمد سمير أحمد حلمي - نائب رئيس الهيئة

٨)المستشار سعد محمد خليل سعد - نائب رئيس الهيئة

٩)المستشار أحمد عبد الستار محمود أحمد - نائب رئيس الهيئة

١٠)المستشار الدكتور خالد أبو الوفا محمد - الوكيل العام الأول

١١)المستشار الدكتور محمد أحمد أحمد علي - الوكيل العام الأول

١٢)المستشار عصام كمال حماد عطية أبو الروس - الوكيل العام

١٣)المستشار شادى حامد مصطفى الجعبري - الوكيل العام

١٤)المستشار عبد المنعم مجدي عبد المنعم الصيفي - رئيس نيابة من الفئة "ب".

كما تفضل بتكريم أعضاء مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، وهم كل من:

المستشار هشام كمال قطب - نائب رئيس الهيئة

المستشارة دينا فاروق عبد القادر - الوكيل العام الأول

المستشارة شيرين عبد الناصر خطاب - الوكيل العام الأول

المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني - الوكيل العام

المستشار عطا محمود عطا عمار - الوكيل العام

كما حَرَصَ على تكريم أعضاء الجهاز الإداري بالمركز وهم كل من: رشا سامي فهمي، هدى علي نصير، سماح سيف الدين حسين، تامر حسنين فهمي، محمد سعد محمد، مها أيمن عبد الله، مصطفى سيد محمود، محمد رجب عمر.