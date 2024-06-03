ربة منزل تسطر نهاية حياتها بالشنق لسوء حالتها النفسية بأخميم

تخلصت ربة منزل تبلغ من العمر 33 سنة تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج من حياتها بالشنق عقب قيامها بتعليق نفسها بحبل يتدلى من مروحة سقف غرفتها داخل منزلهم لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وكلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بانتحار سيدة داخل منزلها بدائرة المركز .





انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وجود جثة "نجوى . ع . ا . م" 33 سنة ربة منزل تقيم بذات العنوان مسجاة علي ظهرها بغرفة بالطابق الثاني بمنزلها وتلاحظ تدلي حبل من مروحة سقف الغرفة وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بـها ثمة إصابات ظاهرية أخرى وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى أخميم المركزي .

وبسؤال كل من :- والدتها "ثريا . ع . ع" 68 سنة ربة منزل تقيم بذات العنوان وشقيقها "محمد . ع . ا . م" 39 سنة مقاول يقيم دائرة المركز بإقدام المذكورة على الإنتحار لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم "م . ص . ع" عامل، يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة القسم .





صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وإيهاب سالم، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.





تعود أحداث الواقعة الى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويجه مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين من الشباب وأصحاب الكيف .





ومن خلال التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته لامواد المخدرة بقصد الإتجار .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .