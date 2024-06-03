مصطفى ميسي: تعرضت للظلم في الأهلي

أشاد مصطفى سعد ميسي لاعب فريق زد، بنجاح منظومة ناديه وهذا ما ظهر في أداء اللاعبين خاصة بعد الفوز على الزمالك.

وقال مصطفى سعد ميسي في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "لقب ميسي جاء من صغري من خلال مدربيني حيث كنت لاعب "حريف".

وتابع: "منظومة زد ناجحة ومتكاملة ويوفرون كل شئ، ومعنا مجموعة لاعبين مميزين، مجدي عبد العاطي تاريخ كبير ومن اليوم الأول يفكر أننا سنذهب إلى أفضل مكان دون النظر إلى أي مشاكل".

وأضاف: "مباراة الزمالك بالطبع أضافت لنا ونظرة الفرق لنا اختلفت تماما بعد الفوز على الزمالك، في زد نواجه الأهلي أو الزمالك بهدف الفوز مثل مواجهتنا لأي فريق".

وواصل: "تهاون علي لطفي أمام الأهلي؟ أي لاعب عايز يرجع النادي الأهلي لازم يبقى جامد أمام النادي الأهلي، لا يوجد هذا المنطق في كرة القدم علي لطفي تاريخ كبير ومستحيل يفكر بهذه الطريقة".

وأكمل: "تعرضت للظلم في الأهلي ولم أحصل على الفرصة مطلقا ومن سوء حظي كان هناك تغييرات فنية في النادي الأهلي في نفس الفترة التي أتواجد بها في الفريق".

وأوضح: "أثبت نفسي في المران وحصلت على إشادة سامي قمصان ولكني ليس صبورا خصوصا في كرة القدم لذلك أحببت أن أظل في الملعب باستمرار والآن أصبحت نفسيا أفضل لأنني ألعب باستمرار عكس الماضي عندما كنت بديلا في الأهلي".

وزاد: "إمكانية العودة للأهلي؟ محدش بيرفض الأهلي لكن القرار مع نادي زد وعلاقتي بهذا النادي علاقة أسرية".

واختتم: "أفضل لاعب في مصر؟ محمد عبد المنعم لأن مستواه ثابت وأتمنى أن يحترف في الخارج".