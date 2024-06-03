"التموين" تكشف موقف نقاط الاستبدال بعد رفع سعر الخبز (فيديو)

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن موقف نقاط الاستبدال الخاصة بالمواطن ممن لم يحصلوا على حصتهم في الخبز ثابتة وتقدر بنحو 10قروش بنفس السعر وبنفس العدد حتى مع تحريك سعر الخبز المدعم وهي من الثوابت ضمن وزن الغريف أو عدد الأرغفة البالغ خمسة أرغفة للفرد.



الوفر الناجم عن تحريك سعر رغيف الخبز سيتم توجيهه لبرامج أخرى في الدعم

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أسباب عدم رفع نقاط الاستبدال مع تحريك السعر من خمسة قروش إلى 20 قرش، قائلا: ”لدينا في وزارة التموين ثلاث منظومات، الأولى هي منظومة الخبز ولها معاملة مالية بقيم مالية محددة في الموازنه والمدرج في الموازنه العامة للدولة قيمة نقطة الاستبدال عشرة قروش ثم منظومة التموين كما أن الوفر الناجم عن تحريك سعر رغيف الخبز سيتم توجيهه لبرامج أخرى في الدعم فإذا كان سيتم زيادة سعر النقطة الناجم عن الوفر سيؤثر على جوانب أخرى من البرامج الخاصة بالدعم ".



وأكد ألمتحدث باسم وزارة التموين أنه بصدد إعادة النظر في منظومة الخبز، وقد نأخذ في الاعتبار نقاط الخبز في موازنة 2025-2026 بعد طرح نقاش مجتمعي حول الدعم النقدي ولكن في الوقت الحالي هي محسوبة في موازنة 2024-2025 بسعر عشرة قروش".