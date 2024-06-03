نجم الزمالك الأسبق: وجود محمد صلاح بالمنتخب يضعف من قيمة الخصم بنسبة كبيرة

أكد محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، أن مشاركة محمد الشناوي أساسيًا مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ستكون ظالمة لمصطفى شوبير ومحمد عواد، بعد تألقهما مع نادييهما في الفترة الماضية.

وأضاف صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يتوقع مشاركة محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح، في خط الدفاع.

وأشار إلى أن إمام عاشور مستواه ليس جيدًا مع الأهلي، لذلك توقع عدم مشاركته أساسيًا مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، متوقعًا مشاركة أكرم توفيق ومروان عطية وأحمد سيد زيزو .

واختتم تصريحاته، بأنه يتوقع مشاركة محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد بالخط الهجومي، مضيفًا «محمد صلاح وجوده في المنتخب بنسبة 100%، ويضعف من قيمة الخصم بنسبة كبيرة».