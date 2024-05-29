أسعار ومواصفات شيري Tiggo 4 Pro بعد طرحها رسميًا

طرحت شركة جي بي أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، رسمياً السيارة شيري Tiggo 4 Pro الجديدة كليًا المجمعة في مصر.

مواصفات Tiggo 4 Pro

تأتي السيارة شيري Tiggo 4 Pro CKD بثلاثة طرازات هي: "COMFORT، LUXURY، TURBO" وتتباين مواصفاتها وفقًا للطراز الذي تنتمي إليه. ففي طرازي COMFORT وLUXURY يتم الاعتماد على محرك قوي 1.5 لتر يولد قوة حصانية قدرها 111/6,150 وعزم دوران 138/4000، بينما يعتمد طراز TURBO على محرك قوي 1.5 لتر توربو يولد قوة حصانية قدرها 145/5,500 وعزم دوران 210/1,750-4,000 لتتمتع الطرازات الثلاثة بأداء قوي وثبات على الطريق.

حيث تم تزويد طرازي "COMFORT & LUXURY" بجنوط مقاس 17 بوصة، وطراز "TURBO" بجنوط معدنية 18 بوصة، كما أن المرايا الخارجية في طرازي "LUXURY & TURBO" قابلة للطي، وبالنسبة للتصميم الداخلي فقد تم تزويد السيارة شيري Tiggo 4 Pro بمكيف كهربائي قوي الأداء، وشاشة عدادات 3.5 بوصة في طراز "COMFORT"، وشاشة 7 بوصة في طرازي "LUXURY & TURBO" اللذان يتمتعان بمقعد كهربائي للسائق وناقل حركة الكتروني (TURBO trim only)، ويتميز كلا طرازي LUXURY و TURBO بمقاعد جلدية فاخرة، مما يوفر مستوى عالياً من الراحة والرقي، في حين أن طراز COMFORT مجهز بمقاعد من القماش.

وقد زودت السيارة شيري Tiggo 4 Pro بالعديد من وسائل الأمان والسلامة التي تتضمن نظام المكابح المضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكتروني EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، نظام التحكم في الثبات على المرتفعات HHC، ومكابح يد الكترونية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وكاميرا الرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي. وتتمتع السيارة بإضاءة أمامية خلال النهار LED، ومصابيح أمامية LED في طرازي"LUXURY & TURBO"، وكذلك الإضاءة المحيطة بالمقصورة الداخلية في طراز "TURBO".

وتتضمن وسائل الراحة والترفيه بالسيارة المفتاح الذكي، وتشغيل المحرك عن بُعد، ومستشعر الضوء التلقائي، ونظام تثبيت السرعة، وفتحة سقف في طرازي "LUXURY & TURBO"، وشاحن لاسلكي في طراز "TURBO"، بالإضافة إلى شاشة 10.25 بوصة للمعلومات والترفيه، واتصال أبل كاربلاي Apple Car Play/أندرويد أوتو Android Auto.

أسعار شيري Tiggo 4 Pro

وتأتي السيارة شيري Tiggo 4 Pro بسعر 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و925 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة "تربو" الأعلى تجهيزاً فتقدم بسعر مليون جنيه.

وتعليقاُ على الاطلاق الجديد، أعرب فريد فاضل، رئيس قطاع شيري بشركة جي بي أوتو، عن فخره بإطلاق السيارة شيري Tiggo 4 Pro، وقال: "تعد شيري واحدة من أفضل العلامات التجارية في مصر مدعومة بشركة جي بي أوتو الرائدة. فمنذ تولينا وكالة سيارات شيري في عام 2015 ونحن دائماً ما نعمل مع شركة شيري الصينية على تقديم كل ما هو جديد وحصري في عالم السيارات لعملائنا، كما يعد إطلاق شيري Tiggo 4 Pro الجديدة تأكيداً على ريادتنا في سوق السيارات المصري".

وأضاف: "نفخر بتقديم السيارة Tiggo 4 Pro للسوق المصري، بما تحمله من مميزات حصرية فائقة من حيث الأمان والرفاهية وكافة وسائل المراقبة أثناء القيادة، ودمج هذه المواصفات مع باقة حصرية من مميزات متعة القيادة والرفاهية بما يوفر لقائد السيارة الاستمتاع بحالة فريدة من المتعة أثناء القيادة، وذلك حرصاً منا على دعم سوق السيارات في مصر بأحدث المواصفات القياسية والعالمية من حيث معدلات الراحة والأمان.