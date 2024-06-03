جهود مكثفة لكشف هوية جثة شخص صدمها قطار وحولها لاشلاء بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لكشف هوية جثة ذكر مجهول الهوية صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي بلصفورة وسوهاج وتحولت الجثة إلى أشلاء وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لمركز سوهاج من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بشأن ما تأشر من سائق القطار [ أسوان – القاهرة ] بأنه أثناء مروره ما بين محطتي بلصفورة ومحطة سوهاج / دائرة المركز اصطدم بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه ولم يستجيب لألة التنبيه وصار دهسه مما نتج عنه وفاته وتحولت الجثة إلى أشلاء .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لشخص ذكر "مجهول الهوية" وتم نقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى ساقلتة المركزي سائق توك توك في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى تعدى عليه سائق توك توك آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "جعفر . ع . ح . ع" 29 سنة سائق توك توك يقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح قطعي عميق بالرقبة من الناحية اليسري .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "عبد العال . ع . ح . ع" 20 سنة طالب ومقيم بذات الناحية

إتهم "محمد . ا . ر . ع" 23 سنة سائق توك توك ومقيم بناحية دائرة المركز بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلاف علي أولوية المرور بالدراجات النارية [ توك توك ] .





تم ضبط المتهم والآداه المستخدمة "مطواه " بإرشاده وتبين إصابته بجرح رضي بفروة الرأس وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وأتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لذات السبب .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .