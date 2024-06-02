هنا الزاهد متهمة بدعم اسرائيل.. صورة تضعها في ورطة ومصدر يحسم الحقيقة (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للفنانة هنا الزاهد مرتدية تيشيرت شركة مياه غازية شهيرة ضمن حملات المقاطعة وداعمة للإحتلال للإسرائيلي، زاعمين إنها تروج لحملة إعلانية لها، الأمر الذي أثار صدمة وغضب جمهورها متسائلين عن حقيقة الأمر.

حقيقة تضامن هنا الزاهد مع شركة مياه غازية تدعم الاحتلال الاسرائيلي

سرعان ما نفى مصدر مقرب من هنا الزاهد أنباء تضامنها مع شركة مياه غازية ضمن حملات المقاطعة ، مشيرًا إلى أن الصور المتداولة لها قديمة وتعود إلى ٨ سنوات.

كما شدد على أن هنا الزاهد تدعم فلسطين بشدة، وأعلنت تضامنها أكثر من مرة مع حملات المقاطعة لهذه الشركة وغيرها، دعمًا لفلسطين وأهل غزة.

كما أضاف المصدر أن هنا الزاهد، رفضت مؤخرًا المشاركة في تقديم حملة إعلانية لشركة مياه غازية شهيرة داعمة للاحتلال الإسرائيلي، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

هنا الزاهد تدعم أطفال فلسطين

في الوقت نفسه، حرصت هنا الزاهد على دعم فلسطين على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة تطالب من خلالها بدعم أطفال فلسطين مطالبة بالتوقف عن قتلهم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشرت هنا صورة مكتوب بها “لا ينبغي السكوت مع الاستمرار في قتل الأطفال بفلسطين”.



وتنتظر هنا عرض آخر أعمالها الدرامية مسلسل “إقامة جبرية”، الذي يشاركها بطولته النجوم (محمد الشرنوبي، وصابرين، وثراء جبيل، وعايدة رياض)، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل تصوير فيلمها الجديد “ري ستارت”، مع النجم تامر حسني.

آخر أعمال هنا الزاهد

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي خاضت به موسم أفلام عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٤، والذي حقق نجاحًا ضخمًا منذ عرضه بدور العرض السينمائي.

شارك هنا الزاهد بطولة الفيلم نخبة مميزة من النجوم أبرزهم هشام ماجد، ومحمد ثروت، وطه دسوقي، وجان رامز، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

من هي هنا الزاهد

هنا الزاهد ممثلة مصرية، وابنة شيرين المنزلاوي، زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا، كانت انطلاقتها الفنية من خلال المشاركة في فيلم (خطة جيمي) عام 2014، وبعد ذلك تم اختارها للمشاركة في مسلسل "فرق توقيت" مع النجم تامر حسني.