هنا الزاهد تسير على خطى ياسمين صبري (صور)

تعد الفنانة هنا الزاهد من أكثر نجمات الفن أهتمامًا بالأناقة ومواكبة أحدث صيحات الموضة لتطل على جمهورها بأحدث الصحيات العالمية التي تخطف القلب وتسر الأنظار وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة.

وتملك هنا الزاهد ذوق راقي جعلها تتربع على عرض الموضة لتنوع إطلالاتها بين الكاجوال والكلاسيكي فضلًا عن حسن أختيارها للفساتين السهرة المميزة والجذابة في آن واحد.

وتألقت هنا بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لصيحة الكب، صمم من قماش ناعم باللون الفضي وطرز بحبات الخرز الناعم وعكس الفستان وزنها المثالي مثل عارضات الأزياء.

وأنهالت تعليقات متابعيها على إطلالتها الأخيرة، ورصدنا أبرز التعليقات بين مؤيد ومعارض: " ياسمين صبري الزاهد، فنانة مبدعة دائما، نورت الجميلة جداً وهي أحسن نجمات العالم العربي".

وفضلت هنا ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل منسدلة بشكل إنسيابي ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

هنا الزاهد

هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994 ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.

