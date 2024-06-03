أحمد ماهر يبكي على الهواء (فيديو)

بكى الفنان أحمد ماهر، عند حديثه عن نجله محمد، قائلا: "محمد مش ابني..محمد هو أبويا، متابعا: محمد حاليا بيحرص على حاجات مش واخد بالي منها".

وأضاف أحمد ماهرةخلال حواره ببرنامج واحد من الناس، المذاع على قناة "الحياة" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، مساء الأحد:" أنا مشوفتش الحنية إلا هنا مع محمد ابني، أخوه مش كده..الحنية كلها لاقيتها هنا".



وتابع أحمد ماهر: " كان نفسي يكون لدي بنت، والدي كان يدلل شقيقتي للغاية ولذلك كنت ارغب في أن يكون لدي بنت".

واستضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" علي قناة الحياة، الفنان والنجم الكبير أحمد ماهر، والذي قدم العديد من الأدوار الفنية المتميزة ومسلسلات تعد علامات لتاريخ الدراما المصرية، بحضور نجله الفنان محمد أحمد ماهر، في حلقة فنية خاصة ولأول مرة.

وتحدث النجم الكبير أحمد ماهر، عن نشأته وهو ابن منطقة بولاق ابو العلا، وماذا كان يعمل قبل الفن وأسرته واولاده وامنيته ان تكون له بنت، وعن بدايته الفنية يتحدث وأول أعماله وكيف تعامل مع رفض والده ان يكون ممثلا ، والصدفة التي جمعته بابنه محمد في مسلسل حديث الصباح والمساء ، وعشقه للأعمال التاريخية والدينية وأصعب شخصية تاريخية ودينية قدمها خلال مسيرته الفنية.



وتحدث أحمد ماهر، عن زوجته الاعلامية وفاء ماهر، وكيف تعرف عليها والسر فى الزواج الناجح؟ وهل هو سي السيد فى البيت، و عن ابنه محمد ومسيرته الفنية واخر أعماله بمسلسل حق عرب.



وكشف نجله الفنان محمد ماهر، عن بدايته الفنية وأهم الأعمال في مسيرته، وعلاقته بوالده وطفولته، وتخرجه من كلية العلوم واول أعماله الفنية ؟ وهل صحيح ان الفنانة سميرة أحمد هى التي رشحته لمسلسل أميرة فى عابدين والعديد من الاسرار والكواليس واخر أعماله بمسلسل "حق عرب ".



