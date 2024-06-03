تعد الدجاج من أبرز الأطعمة المفضله لدى الكبار والصغار وهذا ما دفع الأمهات لتحضير أفضل الوصفات لها.

وتحتوى الدجاج على فوائد عديدة ابرزها احتوائه السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير صدور دجاج محشية بالجبن بخطوات سهلة.

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مدقوقة)

- الفطر : كوب (مفروم)

- الفلفل الملوّن : كوب (مفروم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- الزبدة : نصف كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- جبن فيتا : نصف كوب (مقطع)

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني ملعقة من الزيت مع الزبدة في مقلاة وأضيفي الفطر وقلبي حتى يذبل.

أضيفي البصل الأخضر، والفلفل الملون، وتبلي بالملح، والفلفل حتى تذبل المكونات.

ارفعي المقلاة عن النار ثم وزعي المزيج في شرائح الدجاج ولفي الدجاج على شكل رول وأغلقيه بأعواد الأسنان.

ضعي ملعقتين من الزبدة في نفس المقلاة وباقي كمية الزيت وحمري رولات الدجاج لمدة 10 دقائق من جميع الجهات حتى يصبح الدجاج ذهبي اللون.

ضعي الدجاج في طبق الفرن وأضيفي الملح، والفلفل وباقي كمية الزبدة وغطي الطبق بورق الأولمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 180 لمدة 30 دقيقة ثم حمري الوجه وقدميه ساخناً.

