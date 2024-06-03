سيد معوض: اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية كثرة المشكلات في مصر

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق،أن كل ما نشر عن وجود سلسلة مطاعم يمتلكها وسيقوم بتعيين أي شخص يترك عمله كلام غير صحيح مطلقًا، مبديًا استيائه الشديد من الإصرار على تأليف أخبار كاذبة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يكون تلك الأخبار صحيحة، لكن ما أثير غير صحيح مطلقًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس في تصريحات على قناة etc: "أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي تخص المنظومة بالكامل، في ظل المعاناة بصفة دائمًا من كثرة الأزمات بعيد عن ملاعب كرة القدم واتحاد الكرة يتحمل مسؤولية كثرة المشكلات التي تحدث في مصر".

وأضاف: "محمد عبدالمنعم يستحق فرصة الاحتراف الخارجي، والنادي الأهلي بالتأكيد سوف يقوم بتعويضه بالتعاقد مع عناصر آخرى، كما أن لدي يقين كبير ببقاء علي معلول في الأهلي الموسم المقبل".

وواصل: "يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري لابد من ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، هذا حل جيد للأهلي ولكن لابد أن يكون التعاقدات بدراسة وبعناية شديدة".

وأكد: "محمد صلاح هو لاعب في مصر ولابد أن يكون العلاقة طيبة مع اتحاد الكرة والجهاز الفني، ويجب أن تكون صورة صلاح هي الأفضل وأن يتم الاهتمام بذلك، والرد على أي أخبار خاطئة باستمرار، يجب المحافظة على أهم لاعب في تاريخ الكرة المصرية، ووجوده مهم بالنسبة لنا وهو قائد المنتخب المصري".

وتابع: "في حالة عدم مشاركة فتوح بشكل أساسي، سيلعب أحمد رمضان بيكهام او كوكا، لكن كان لابد من وجود ظهير أيسر من الدوري المصري، فهل لا يوجد ظهير أيسر في المنتخب الأوليمبي ؟!.. وهناك كريم حافظ وحسين السيد وغيرهم قادرين على اللعب أمام بوركينا فاسو".

وأتم: "الاهم بالنسبة لمنتخب مصر هو تحقيق المكسب مع اكتشاف لاعبين جدد في المرحلة المقبلة".