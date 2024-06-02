ASUS ROG Ally X يحسن النسخة الأصلية بكل الطرق الصحيحة

كانت شركة ASUS أول شركة كبرى لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية تحاول صنع جهاز ألعاب محمول باليد، وعلى الرغم من وجود بعض المشكلات مثل قارئ بطاقات microSD غير المستقر، نجح ROG Ally في منح الأشخاص طريقة قوية لممارسة ألعابهم أثناء التنقل، ولكن بعد حوالي عام من طرحه في السوق، حصل جهاز ASUS المحمول على تجديد كبير ويبدو أنه أصبح الجهاز الذي أردناه طوال الوقت.

الآن فقط للتوضيح، Ally X ليس تكملة حقيقية للنسخة الأصلية، إنه مجرد تحديث في منتصف الدورة مشابه لما فعلته Nintendo لجهاز Switch مرة أخرى في عام 2019. باستثناء أنني أزعم أن ASUS بذلت المزيد من الجهد لتعزيز إمكانيات النموذج الجديد، وذلك لأنه على الرغم من أن Ally X يحتوي على نفس شريحة Ryzen Z1 Extreme وشاشة LCD مقاس 7 بوصات بمعدل تحديث 120 هرتز المستخدمة في سابقه، فقد تم تعديل أو تحسين كل شيء آخر في النظام تقريبًا بطريقة ما.

في الداخل، ضاعفت ASUS حجم بطارية Ally X إلى 80 وات في الساعة، مقارنة بـ 40 وات في الطراز القديم. وينطبق الشيء نفسه على التخزين، حيث يتميز الجهاز المحمول بمحرك أقراص M.2 SSD بسعة 1 تيرابايت (من 512 جيجابايت). على عكس ما سبق، فهي وحدة 2280 كاملة الحجم، لذا فإن أي شخص يخطط لإضافة محرك أقراص أكبر لاحقًا سيكون لديه الكثير من الخيارات للوظائف الإضافية التابعة لجهات خارجية. حتى ذاكرته تحصل على زيادة كبيرة تصل إلى 24 جيجابايت (مقارنة بـ 16 جيجابايت) من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X 75000 الأسرع. وللحفاظ على تبريد كل شيء بشكل صحيح، قامت ASUS بتثبيت نظام مروحة جديد تقول الشركة إنه أصغر بنسبة 23 بالمائة مع توفير تدفق هواء أفضل بنسبة 24 بالمائة.

الآن سيكون كل هذا تغييرًا مرحبًا به، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأداء وعمر البطارية. لكن ASUS لم تتوقف عند هذا الحد. يتميز Ally X أيضًا بمظهر خارجي أسود جديد وهو أكثر سمكًا من ذي قبل، مما يسمح بقبضة أكثر وضوحًا وتصميم زر أكثر راحة قليلاً. هناك أيضًا لوحة D-Pad دقيقة جديدة، وهو شيء يسعدني رؤيته حيث شعرت بالخدر والإسفنج قليلاً. وعلى الرغم من أن ASUS لم تختر أذرع التحكم Hall Effect، إلا أن الشركة تقول إنها تحولت إلى نوابض أكثر صلابة، مما يزيد من المتانة ويجعلها أكثر استجابة.

أخيرًا، في الخلف، يتميز Ally X بمجاديف خلفية أصغر حجمًا والتي يصعب الضغط عليها عن طريق الصدفة. ومع ذلك، أحد التغييرات المفضلة لدي هو أنه بالإضافة إلى فتحة التهوية الثالثة الجديدة في الأعلى، تخلت ASUS أيضًا عن موصل الهاتف المحمول XG الخاص بها لصالح منفذ USB-C ثانٍ. ولأن هذا المنفذ يدعم كلاً من USB 4 وThunderbolt 4، فهو سريع بما يكفي لاستخدامه مع وحدة معالجة الرسومات الخارجية (إذا كنت من محبي هذا النوع من الأشياء) مع ترك المقبس الآخر مفتوحًا للشحن أو الملحقات السلكية الأخرى.

في كثير من النواحي، يبدو الأمر كما لو أن ASUS قد جعلت أخيرًا جهاز Ally X هو الجهاز المحمول الذي أردته طوال الوقت. تحل البطارية الأكبر حجمًا إحدى المشكلات الرئيسية في الطراز السابق، والتي غالبًا ما تنتهي صلاحيتها بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة عند لعب الألعاب الحديثة. ثم هناك إضافة منفذ USB-C ثانٍ، مما يجعل النظام أكثر تنوعًا وأفضل تجهيزًا للقيام بالمهمة المزدوجة كسطح مكتب زائف في حالة الحاجة. ولا أستطيع أن أقول ما يكفي عن السيطرة الأكبر. وذلك لأنه على الرغم من أن X أصبح أكثر سمكًا ببضعة ملليمترات فقط من ذي قبل، إلا أنه أكثر راحة، وهو أمر مهم للغاية لأي جهاز محمول باليد.

ولكن من المحتمل أن يكون التأثير الأكبر لكل هذا هو أن ASUS تقوم بتحويل ميزة المحرك الأول إلى تقدم أكبر. لأنه في حين أن المنافسين مثل Legion Go لا يزالون على طرازهم الأول (ناهيك عن أجهزة أخرى مثل MSI Claw التي وصلت متأخرة إلى الحفلة، وترقبوا مراجعتي القادمة)، فإن ASUS تكرر بالفعل على جهازها المحمول. وهذا يأتي من جهاز ذو أساس متين. بالنسبة لأي شخص كان مفتونًا بالموجة الأخيرة من أجهزة الألعاب المحمولة مثلي، فمن المشجع حقًا رؤية هذه الأجهزة تنضج بهذه السرعة. بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من 800 دولار، وهو ما يزيد بمقدار 100 دولار فقط عن سعر Ally الأصلي، يبدو سعر Ally X معقولًا جدًا.

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