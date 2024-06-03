تفضل الأمهات تحضير أشهى الوصفات الشهية لتقدم أفضل الوجبات لتسعد أفراد أسرتها.

ويأتي الدجاج في مقدمة من أفضل الوجبات المحببه لدى الكبار والصغار.

يحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير دجاج مشوي بالليمون والزعتر بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الدجاج : دجاجة (مغسول ومقطع)

- الزعتر الأخضر : ربع كوب (طازج ومفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم ناعم)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الجزر : 2 حبة

- البصل : 1 حبة

- الثوم : فصّان

- الكوسا : 2 حبة

- الذرة : 3 ملاعق كبيرة

- الزعتر الأخضر : 3 عود (عيدان خضراء طازجة)

- مرق دجاج : 3 اكواب

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير

اصنعي بعض الشقوق في قطع الدجاج وضعيها في وعاء جانبي.

ضعي الزعتر، والثوم، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، وبرش الليمون، في وعاء عميق وقلبي المكونات جيداً، ثم رشي الملح، والفلفل الأسود.

تبلي الدجاج بالخليط جيداً ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتشرب التتبيلة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن وضعي جميع الخضار في الصينية، وأضيفي كمية زيت الزيتون المتبقية، وعيدان الزعتر الطازجة، ثم اسكبي المرق وتبلي بالملح، والفلفل الأسود.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة.

حمّي الشواية على درجة حرارة عالية واتركي الخضار لمدة 10 دقائق من كل جهة مع التقليب.

أخرجي صينية الخضار من الفرن، وأضيفي قطع الدجاج، ثم أعيدي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماماً.

ضعي الخضار في طبق التقديم، ووزعي فوقه قطع الدجاج، وزينيه بالبقدونس المفروم، ثم قدميه